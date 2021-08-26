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Из жизни

Подвал многоэтажки на Кижеватова затопило потоками из канализации

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Из двух люков хлещут потоки под многоэтажку № 20 на Кижеватова: большой из того, что у дорожки, чуть меньше от стоящего выше дома.

Первый размыл почву у девятиэтажки так, что образовался провал, изуродована отмостка - канализация затекает с легкостью.

«Ситуация действительно катастрофическая. С пятницы потоки стремятся из канализационного колодца в подвал дома. В некоторых местах воды по грудь. Если случится что-то с коммуникациями, слесарь просто не доплывет», - отметила председатель совета дома № 25 на ул. Кижеватова Екатерина Георгиевна.

Дорожка вдоль бокового фасада Кижеватова, 20, популярная, по ней ходят в детские сады, ребята отправятся в школы. Но теперь потоки ее фактически заблокировали - мамы стараются огибать и малышей туда не пускают.

«Мужики говорят, давно течет. Никому не надо», - рассказал Михаил Николаевич.

Жители дома № 20 на Кижеватова прикинули, что ущерб будет велик. Утечку не устраняют очень долго - вода залила подвал. Надо откачать, осушить, дезинфицировать плюс ремонтировать разрушенную отмостку. Возмещения убытков намереваются добиться через суд.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Возмещения убытков намереваются добиться через суд

Ага, конечно 😁

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