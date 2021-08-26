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Из жизни

Часть дороги на ул. Совхоз-Техникум заняла лужа

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Внедорожники грязи не боятся, а легковые с низкой посадкой туда и не рискуют забраться. На дороге рядом с контейнерной площадкой на улице Совхоз-Техникум четверть, если уже не треть участка заняла лужа.

Годами рассыпалась и углублялась проезжая часть, границы между выбоинами стерлись - получился широкий, глубокий водоем. Автомобилисты в поисках места поровнее разрушили тротуар. У пешеходов остался шанс перебраться лишь по земле за бордюром, утонувшим в грязи.

«Раньше не было, а сейчас полно. Дышать нечем», - сообщила местная жительница.

Пожилые люди стараются просить родных помоложе вынести мусор, самим тяжело месить грязь. Неслучайно подходы к площадке, обочины, кусты завалены пакетами, отходы рассыпаны. Не каждому захочется пачкать обувь и скользить по жиже.

Лишь водителям внедорожников хорошо - ведь они подъезжают к контейнерам.

«У меня «Нива», мне что эта лужа? Так, шутка», - отметил автомобилист.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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