Обитатели дома на Клары Цеткин задыхаются от неприятного запаха

25.08.2021 | 21:04

Почему входная дверь с домофоном всегда открыта, хотя появляется риск, что внутрь попадут хулиганы или бродяги, объяснили обитатели дома № 37 на улице Клары Цеткин. Все просто - из подвала поднимается такой аромат, что без проветривания никак. По этой же причине распахнуты окна.

«Дышать нечем, все пропахло, весь шифоньер, вся одежда. Сейчас прохладно ночью, каково это: окна открыты, ребенок маленький. Подъезд открываем - из подъезда опять в окна. Ночью не спишь опять», - пожаловалась Любовь Викторовна.

«Нос закрываем и заходим домой, дома такой же запах. Канализация полная», - пояснила Гаянэ Липаритовна.

Жалуются люди даже с верхних этажей. К ним поднимаются не только запахи, но и насекомые.

«Я на пятом. Вонища вообще, дышать нечем. И блошки, мушки, не было никогда такого. Не знаешь, чем морить», - заявила Анна Александровна.

«У меня дома даже червяки на первом этаже. Лет уже 25. У меня дети выросли в комнате, где сырость, все болезни. И никто ничем не помогает, вопрос не решается», - отметила Гаянэ Липаритовна.

Люди возмутились именно теперь из-за того, что процесс ожидания помощи затянулся.

«Как в курсе я, это уже неделю происходит. Я начала звонить с четверга или со среды каждый день, когда даже два раза в день. Заявка принята - на этом заканчивается. Ждем», - рассказала Надежда Васильевна.

В итоге коммунальщики в доме все-таки побывали, только толку от их визита оказалось немного.

«Приехала в пятницу аварийка без ничего. Два мужчины прошли, посмотрели - колодец полный. Говорят, если центральный полный, значит, у вас все уже битком», - описала ситуацию Надежда Васильевна.

Нечистоты по-прежнему вытекают в подвал. Сколько это будет продолжаться, неясно. Точных сроков устранения засора никто назвать не может.