На улице Титова жители боятся разрушения дома

Трещина в кирпичной кладке, которая начинается на первом этаже и уходит куда-то вверх - это только одна из причин беспокойства жителей дома № 14 на улице Титова. Состояние бывшего общежития такое, что не знаешь, выстоит ли здание, говорит Вера Александровна.
«Провалился бетон, сгнил на первом этаже. Перешагиваем трещину. В подъездах рушится штукатурка. Жить невозможно в таких условиях», - пожаловалась она.
Здание рассыпается на глазах, продемонстрировала Вера Александровна, коснувшись стены.
В этом году, говорит ее соседка Галина Ивановна, появились хорошие новости. Но первоначальные ожидания пока не оправдываются.
«Запланировано сделать капитальный ремонт. С апреля. Документы пришли, у старшей. А когда они будут делать, не знаю», - сообщила женщина.
На общей кухне люди готовят пищу.
«Стена сырая, все сыпется, валится», - возмутилась Галина Ивановна.
Снаружи экскурсию продолжила Вера Александровна.
«Вот окно, выпали все кирпичи, окно это на шесть семей. Насыпали уголь какой-то каменный, одна грязь», - пояснила она.
Хотя это считается отмосткой. Пенсионерка повела журналистов дальше.
«Дверь открыта, заходи, кто хочет. Ступени непонятно какие, зайти даже страшно, там отходы», - заявила пензячка.
Если Галина Ивановна старожил и почти привыкла к таким условиям, то Вера Александровна купила комнату недавно. Была шокирована.
«У меня ребенок инвалид, он больной, он вообще не может зайти сюда, его трясет всего. Как быть? Я опекун над ребенком», - рассказала Галина Ивановна.
Жить с ним в таких условиях нельзя, говорит пенсионерка.
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