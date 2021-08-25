Из жизни

На улице Титова жители боятся разрушения дома

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Трещина в кирпичной кладке, которая начинается на первом этаже и уходит куда-то вверх - это только одна из причин беспокойства жителей дома № 14 на улице Титова. Состояние бывшего общежития такое, что не знаешь, выстоит ли здание, говорит Вера Александровна.

«Провалился бетон, сгнил на первом этаже. Перешагиваем трещину. В подъездах рушится штукатурка. Жить невозможно в таких условиях», - пожаловалась она.

Здание рассыпается на глазах, продемонстрировала Вера Александровна, коснувшись стены.

В этом году, говорит ее соседка Галина Ивановна, появились хорошие новости. Но первоначальные ожидания пока не оправдываются.

«Запланировано сделать капитальный ремонт. С апреля. Документы пришли, у старшей. А когда они будут делать, не знаю», - сообщила женщина.

На общей кухне люди готовят пищу.

«Стена сырая, все сыпется, валится», - возмутилась Галина Ивановна.

Снаружи экскурсию продолжила Вера Александровна.

«Вот окно, выпали все кирпичи, окно это на шесть семей. Насыпали уголь какой-то каменный, одна грязь», - пояснила она.

Хотя это считается отмосткой. Пенсионерка повела журналистов дальше.

«Дверь открыта, заходи, кто хочет. Ступени непонятно какие, зайти даже страшно, там отходы», - заявила пензячка.

Если Галина Ивановна старожил и почти привыкла к таким условиям, то Вера Александровна купила комнату недавно. Была шокирована.

«У меня ребенок инвалид, он больной, он вообще не может зайти сюда, его трясет всего. Как быть? Я опекун над ребенком», - рассказала Галина Ивановна.

Жить с ним в таких условиях нельзя, говорит пенсионерка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Как нельзя?до холода еще долго,разбейте палаточный городок,жарьте шашлыки и думайте о хорошем.

Гость||

Вы это,давайте не портьте предвыборную обстановку. В городе всё хорошо !

Имя: Гость
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