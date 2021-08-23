В Ухтинке люди три года живут без уличного освещения

23.08.2021 | 18:51

Место для фонарей на столбах есть, а самих ламп нет. На темноту рядом с домами жалуются жители улицы Южной в Ухтинке. Люди рассказывают, что источники света там были, но в 2018 году приехали рабочие и сняли конструкции, якобы на профилактику. Однако фонари назад не вернулись даже спустя три года. Ухтинцы говорят, летом-то еще ничего, солнце светит долго, но скоро им опять мучиться.

«И по этим лужам, сейчас осень начнется и все. На работу идешь - темно, с работы идешь - темно. Идешь на ощупь», - пожаловался местный житель Сергей.

Отсутствие фонарей только отягощает другую проблему жителей Южной. Дороги нет. В темноте и по ямам с водой - сомнительное удовольствие.

«Мы сюда переехали в 1989 году. С той поры нам ни разу здесь ничего не ремонтировали», - отметила местная жительница Валентина.

Ямы и ухабы такие, что страдают и пешеходы, и автовладельцы. Первые в темноте луж не замечают и дома отмываются от грязи. Водители тратятся на ремонт подвесок, но считают, что им все же больше везет.

«У меня фара есть! А около дома я выхожу, потому что засыпал», - рассказал местный житель Геннадий.

Об асфальте люди даже не мечтают, хотя на соседних улицах он есть. Обычно своими силами они приобретали щебенку или другие похожие материалы и засыпали ямы.

Живут на Южной в основном пенсионеры, многие одинокие. Силы и возможности уже не те, что раньше. Поэтому обитатели Ухтинки надеются на помощь представителей власти. В сельской администрации ситуацию прокомментировали так: состояние дороги обследуют, а что касается фонарей, ведется работа по заключению договоров с «Пензаэнерго» и к осени уличное освещение должно вернуться на Южную.