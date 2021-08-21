Двор на Ладожской преобразился благодаря предприимчивости людей

21.08.2021 | 21:01

Дом № 168 на Ладожской заселен 11 лет назад. В нем много жильцов, переехавших из ветхого фонда. Обитатели улиц Совхозной и Фрунзе привыкли к клумбам у своих малоэтажек и не смогли обойтись без них в квартале высоток.

«Георгинчики здесь, ирисы были. Такое удовольствие! Приходишь - обнять хочется, так душа радуется», - сообщила местная жительница Нина Георгиевна.

Высотке изначально не повезло с управляющей компанией. Съемочная группа «Службы 11» не раз приезжала в новый дом, полный проблем. Территория была запущена, разваливались ступени, со стен в подъездах штукатурка спадала пластами.

«Пять лет дом был на гарантии, практически никаких работ не проводилось, но по статье «Содержание и ремонт» у нас уже задолженность управляющей компании 700 000», - жаловалась жительница дома.

«Была управляющая компания «Перспектива+», до нее еще были компании, а потом, когда устали от всего того, что они нам ничего не делали, кроме как деньги собирали, мы решили перейти в другую компанию. Нам преобразили и двор, и подъезды, живем хорошо», - отметила Тамара Александровна.

«Сделали новые ступеньки, входные группы, все покрасили красиво, ограждение. Собственники тоже принимают активное участие в благоустройстве нашего двора и дома, выращивают красивые цветы. Управляющая компания всегда с нами, реагируют на просьбы, если какие аварии, неполадки - все своевременно устраняется. Обновили крышу, подвалы», - рассказала председатель совета дома Ирина Сергеевна.

В прошлые годы цветников у многоэтажки не было, но в последние три жители развернулись. Дай волю - они всю территорию превратят в клумбу. Двор ухожен, в нем есть место для детских игр, отдыха взрослых, нет проблем с парковкой.