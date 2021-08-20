Пензячка предотвратила потоп, забив кол в канализационную трубу

Кол - спаситель. Если бы не он, то в подвале Саранской, 1, плескалась бы вода. Жительницы первого этажа сообразили, что надо сделать, когда из унитазов стала выходить зловонная жидкость.
«У нас слесаря так делают. Деревянные чопики, пробки, и все. Вчера невозможно было зайти. Люди кидают помидоры резаные, все кидают. Вчера что было здесь…» - рассказала жительница дома Надежда Федоровна.
«Заходишь только в туалет, как фонтаном даст в туалете. Невыносимо. Страсть что творится. Первый год так», - пожаловалась жительница дома Вера Александровна.
Колодцы полные, заявили рабочие управляющей компании, когда приходили осматривать техническое помещение. Это значит, они умывают руки и перекладывают решение на ресурсников. Где-то произошел засор, из-за чего вода из общедомовой системы не поступает в городскую канализацию, а возвращается в квартиры через раковины и унитазы.
«Когда колодцы полные, все течет. И никому ничего не надо. Каждый раз так. Мы через день топимся», - возмутилась женщина.
Вера Александровна как сильно пострадавшая написала обращение к жителям, надеется на понимание. Ведь почти у всех в подвале кладовки с заготовками.
Представители управляющей компании могли бы частично решить проблему. Надежда Федоровна забила кол в дыру в старой трубе. Вода полилась из очередной пробоины в ветхих коммуникациях. Отрезок надо заменить.
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Это ж чопик.
Вся пенза на них держится