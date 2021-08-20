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Из жизни

Пензячка предотвратила потоп, забив кол в канализационную трубу

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Кол - спаситель. Если бы не он, то в подвале Саранской, 1, плескалась бы вода. Жительницы первого этажа сообразили, что надо сделать, когда из унитазов стала выходить зловонная жидкость.

«У нас слесаря так делают. Деревянные чопики, пробки, и все. Вчера невозможно было зайти. Люди кидают помидоры резаные, все кидают. Вчера что было здесь…» - рассказала жительница дома Надежда Федоровна.

«Заходишь только в туалет, как фонтаном даст в туалете. Невыносимо. Страсть что творится. Первый год так», - пожаловалась жительница дома Вера Александровна.

Колодцы полные, заявили рабочие управляющей компании, когда приходили осматривать техническое помещение. Это значит, они умывают руки и перекладывают решение на ресурсников. Где-то произошел засор, из-за чего вода из общедомовой системы не поступает в городскую канализацию, а возвращается в квартиры через раковины и унитазы.

«Когда колодцы полные, все течет. И никому ничего не надо. Каждый раз так. Мы через день топимся», - возмутилась женщина.

Вера Александровна как сильно пострадавшая написала обращение к жителям, надеется на понимание. Ведь почти у всех в подвале кладовки с заготовками.

Представители управляющей компании могли бы частично решить проблему. Надежда Федоровна забила кол в дыру в старой трубе. Вода полилась из очередной пробоины в ветхих коммуникациях. Отрезок надо заменить.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Это ж чопик.

Вся пенза на них держится

Гость||

Молодец Надежда Федоровна, правильно, пусть первые этажи в говне плавают, зато кладовки спасла, мужик!

Гость||

Она не сказала не бросайте дрожжи в унитаз.

Гость||

заменить рубу на пластиковую, там работы на 2 часа. до чего же мы доактились... даже это не можем сделать

Гость||

Пластиковые трубы все благополучно к потолку привесят и будет тогда им счастье от течи из стыков этих труб.

Гость||

Пензячка предотвратила потоп, забив кол в канализационную трубу и засыпав его чесноком. Из сценария Вампиры средней полосы Поволжья ?)

Гость||

Ан нет,не только дожди на Саранской,еще и гавно

Гость||

Лучше чопиков для борьбы с порывами ещё ничего не придумали.

Гость||

Пора на Московской поставить памятник Чопику.

Гость||

А кто виноват? Американцы? Навальнисты? Русофобы?

Гость||

Сурский край - страна чопиков

Гость||

Правильно женщина сказала,что некоторые жильцы,кидают в унитаз и сливают всё подряд,потом страдают все из-за некоторых

дебилов.

Гость||

Гарри Поттеру в унитаз не нырять!

Гость||

какая власть, такой и город))))))

Гость||

В Пензюкии даже в стату́ях дыры, а что уж тут говорить о дырах в трубах, асфальте, бюджете...

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Имя: Гость
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