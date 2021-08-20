На ул. Рахманинова бездомные так и живут у ларька с мороженым

20.08.2021 | 20:10

В своих проблемах бомж Николай винит всех, но не себя. В числе плохих бывшая жена, теща, начальство, злые люди вокруг. Он избрал местом пребывания коммунальную камеру на Рахманинова, где дом № 38, сидит рядом с канализационной лужей и ждет, когда принесут еду и одежду. Добрые люди доставляют и то и другое регулярно.

«Родом из Мокшанского района. Здесь я 15 лет водителем работал на троллейбусе, у тещи жил. Когда оттуда меня выгнали, я по монастырям ездил, в Вадинск», - рассказал Николай.

Мужчина обитает не один. Его соседи разбрелись кто куда. Соберутся к вечеру и ночью снова устроят концерт, уверяют жители ближайших домов.

«Их до 10 человек, и все идут туда, к нам в дом. Магазин весь заполонен, штабелями», - сообщила Светлана.

«Он тут пьет. Он сидит у магазина, побирается. Сколько раз видала - валяется. Ну и пусть. Не расстраиваюсь, я уже привыкла. Мы ему то хлеб. А сейчас я ему ничего не ношу. Я его жалела, но он пьяный без конца», - пояснила Татьяна Михайловна.

Уже вызывали полицию, медиков, социальную службу - на какое-то время бомжи исчезают. Но словно медом намазано за ларьком с мороженым: снова идут к канализационной луже у коммунальной камеры.

Предлагают помочь попытаться вернуться к нормальной жизни, документы восстановить - Николай подыскивает причины для отказа.

«Мне сначала надо переодеться. Кто меня сейчас возьмет куда? Я никому не нужен ни в больнице, ни в полиции», - заявил он.

Бомжи обитают близ дороги на Рахманинова, на виду у всех - прятаться им надоело.