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Из жизни

На ул. Рахманинова бездомные так и живут у ларька с мороженым

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В своих проблемах бомж Николай винит всех, но не себя. В числе плохих бывшая жена, теща, начальство, злые люди вокруг. Он избрал местом пребывания коммунальную камеру на Рахманинова, где дом № 38, сидит рядом с канализационной лужей и ждет, когда принесут еду и одежду. Добрые люди доставляют и то и другое регулярно.

«Родом из Мокшанского района. Здесь я 15 лет водителем работал на троллейбусе, у тещи жил. Когда оттуда меня выгнали, я по монастырям ездил, в Вадинск», - рассказал Николай.

Мужчина обитает не один. Его соседи разбрелись кто куда. Соберутся к вечеру и ночью снова устроят концерт, уверяют жители ближайших домов.

«Их до 10 человек, и все идут туда, к нам в дом. Магазин весь заполонен, штабелями», - сообщила Светлана.

«Он тут пьет. Он сидит у магазина, побирается. Сколько раз видала - валяется. Ну и пусть. Не расстраиваюсь, я уже привыкла. Мы ему то хлеб. А сейчас я ему ничего не ношу. Я его жалела, но он пьяный без конца», - пояснила Татьяна Михайловна.

Уже вызывали полицию, медиков, социальную службу - на какое-то время бомжи исчезают. Но словно медом намазано за ларьком с мороженым: снова идут к канализационной луже у коммунальной камеры.

Предлагают помочь попытаться вернуться к нормальной жизни, документы восстановить - Николай подыскивает причины для отказа.

«Мне сначала надо переодеться. Кто меня сейчас возьмет куда? Я никому не нужен ни в больнице, ни в полиции», - заявил он.

Бомжи обитают близ дороги на Рахманинова, на виду у всех - прятаться им надоело.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Соберите их и вывезите за город,если вернуться то...

Гость||

Гость|20.08.2021 20:16|

Соберите их и вывезите за город,если вернуться то...

Смотри жизнь в рашке стабильно дерьмовая как бы сам среди бомжей не оказался.

Гость||

Вывезут тебя за город ,а если вернешся то...

Гость||

Штрафовать нещадно в 1000-кратном размере всех «подающих»

Из-за того что им сиюминутно хочется почувствовать себя благодетелем и криминализируется пьянчуги и профессиональные попрошайки.

Благими намерениями вымощена дорога в ад

Гость||

Гость|20.08.2021 21:59|

Штрафовать нещадно в 1000-кратном размере всех «подающих»

Из-за того что им сиюминутно хочется почувствовать себя благодетелем и криминализируется пьянчуги и профессиональные попрошайки.

Благими намерениями вымощена дорога в ад

Ты че то слишком умный не прививался небось?

Гость||

Пензенские папрошайки сдают бабло смотрящим и те на эти деньги наркотой зеков на зоне греют.

Гость||

Что ты ерунду пишешь, сдают смотрящим. Каким смотрящим, бомж он сам себе хозяин, нашёл что-то, сдал, продал, купил пожрать, нет, голодный уснул.

Гость||

Гость|20.08.2021 22:20|

Что ты ерунду пишешь, сдают смотрящим. Каким смотрящим, бомж он сам себе хозяин, нашёл что-то, сдал, продал, купил пожрать, нет, голодный уснул.

В пензе есть люди которые уже пытались помочь бомжам вернуться к нормальной жизни и в процессе было выяснено это.

Гость||

Попрошайничество абсолютно криминальный промысел . А питается он этими убогими «благодеятелями» тупые из-за них людей в рабстве держат и детей опаивают наркотой . Зато как они своей «добротой» упиваются. Их подачки надо им в голову забивать- чтоб там хоть что-то появилось

Гость||

Многих попрошаек цыгане по точкам развозят. Хорошо, что сейчас в центре их меньше стало.

Гость||

Поселите их в Зарю...

Гость||

В Зарю их или на новые остановки, и одно и другое место только для них и предназначено

Гость||

Гость писал(a):

Штрафовать нещадно в 1000-кратном размере всех «подающих»

Из-за того что им сиюминутно хочется почувствовать себя благодетелем и криминализируется пьянчуги и профессиональные попрошайки.

Вы - звери. Если почитать сколько благополучных людей было кинуто мошенниками, то опасайтесь что и вы там окажетесь.

Мошенников не накажут и не поймают обычно. А вы, легко можете оказаться бомжом и нищим, больным без денег.

Этих людей, надо пристраивать по центрам, пытаться возвращать к нормальной жизни, а не гнобить - сами можете там оказаться в наше время.

Бывший губер, тоже думал вечным губером быть.

Гость||

Каждому бомжу по квартире их не так много.

Гость||

90% это пристрастие к алкоголю, лёгкий и доступный дурман, который мягко и нежно превращает человека в дерьмо

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Имя: Гость
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