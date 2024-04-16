Башмаковец головой «оттолкнул» от себя полицейского и попал в колонию

16.04.2024 | 11:24

В Башмаковском районе местного жителя осудили за нападение на правоохранителя при исполнении им должностных обязанностей.

4 декабря прошлого года пьяный сельчанин оказался в отделе полиции, где на него оформляли протоколы за административные правонарушения.

Будучи недовольным, он ударил находившегося рядом участкового головой по голове. Пострадавший испытал боль и получил травму, неопасную для жизни и здоровья.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело, но вину он не признал, заявив, что не нападал на полицейского, а лишь хотел своей головой оттолкнуть его от себя. Чем все закончилось, башмаковец не вспомнил.

Тем не менее его вина была доказана.

При вынесении решения суд учел, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, по месту жительства характеризуется отрицательно, по месту отбывания предыдущего наказания - как не вставший на путь исправления.

В итоге его приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, уточнили в пресс-службе Башмаковского районного суда.