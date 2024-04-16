Башмаковец головой «оттолкнул» от себя полицейского и попал в колонию

В Башмаковском районе местного жителя осудили за нападение на правоохранителя при исполнении им должностных обязанностей.
4 декабря прошлого года пьяный сельчанин оказался в отделе полиции, где на него оформляли протоколы за административные правонарушения.
Будучи недовольным, он ударил находившегося рядом участкового головой по голове. Пострадавший испытал боль и получил травму, неопасную для жизни и здоровья.
После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело, но вину он не признал, заявив, что не нападал на полицейского, а лишь хотел своей головой оттолкнуть его от себя. Чем все закончилось, башмаковец не вспомнил.
Тем не менее его вина была доказана.
При вынесении решения суд учел, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, по месту жительства характеризуется отрицательно, по месту отбывания предыдущего наказания - как не вставший на путь исправления.
В итоге его приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, уточнили в пресс-службе Башмаковского районного суда.
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