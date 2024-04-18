Пензенец угнал машину друга, чтобы продолжить банкет

18.04.2024 | 08:25

43-летний житель Пензы, проснувшись после застолья, не обнаружил на парковке своей машины и заявил об этом в полицию.

Он рассказал, что накануне распивал спиртное со своим 38-летним товарищем. Правоохранители установили, что именно собутыльник автовладельца и оказался угонщиком.

По словам задержанного мужчины, когда горячительные напитки закончились, он решил, что необходима добавка. А добраться до магазина решил на автомобиле друга.

«Воспользовавшись свободным доступом к ключам зажигания, он завел транспортное средство и отправился в поездку. Добраться до магазина злоумышленнику не удалось, так как по пути следования его задержали сотрудники Госавтоинспекции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На угонщика возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.