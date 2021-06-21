В Пензе стихия разрушила ливневый канал на улице Красной

21.06.2021 | 20:39

Беспощадные ливни не стали беречь водоотводный канал. На Красной желоб оказался слабее потоков грязной жидкости. Немудрено: погода не жадничала и обрушила на областной центр за неделю столько осадков, сколько хватило бы на половину лета.

Пензенцы делились съемками в интернете.

На Красной, улице с крутым спуском, в желобе образовались промоины.

«Бетон разрушается. Тут такой поток воды был, вообще. Даже град был», - отметил горожанин Александр.

Больше всего пострадала надземная часть ливневого канала близ пересечения с Кураева, далее вода уходит в трубу. Кусками бетона, собранным с улиц мусором завалило сливное отверстие. Над ним нависли тяжелые обломки - они могут окончательно забить горловину.