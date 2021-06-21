Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|21:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |

Из жизни

В Пензе стихия разрушила ливневый канал на улице Красной

Печать

Беспощадные ливни не стали беречь водоотводный канал. На Красной желоб оказался слабее потоков грязной жидкости. Немудрено: погода не жадничала и обрушила на областной центр за неделю столько осадков, сколько хватило бы на половину лета.

Пензенцы делились съемками в интернете.

На Красной, улице с крутым спуском, в желобе образовались промоины.

«Бетон разрушается. Тут такой поток воды был, вообще. Даже град был», - отметил горожанин Александр.

Больше всего пострадала надземная часть ливневого канала близ пересечения с Кураева, далее вода уходит в трубу. Кусками бетона, собранным с улиц мусором завалило сливное отверстие. Над ним нависли тяжелые обломки - они могут окончательно забить горловину.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте