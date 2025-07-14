Для Пензы закупят 30 люков и 140 дождеприемников

14.07.2025 | 20:03

МБУ «Пензавтодор» приобретет люки и дождеприемники на общую сумму 3 млн 60 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Изначально заказчик готов был выделить на товары 4 млн 80 тысяч рублей. Такой была начальная (максимальная) цена контракта. Предполагалось купить 30 тяжелых люков по 24 840 рублей за каждый и 140 дождеприемных решеток по 23 820.

Однако поставщик, признанный победителем, снизил стоимость на 1 млн 20 тысяч рублей.

Согласно документам, товар должен быть получен в течение 20 дней с момента заключения контракта.

В ночь на понедельник, 14 июля, в Пензе после ливня затопило множество участков на разных улицах. Воду пришлось откачивать. Горожане жалуются на удручающее состояние ливневки.