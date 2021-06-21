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Из жизни

В доме на улице Дружбы не могут решить проблему затопления подъезда

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Непрошенный гость ворвался в дом № 2 на Дружбы: вода залила площадку в подъезде до ступеней. На момент съемок подсохло, но грязь осталась, лежат настил, кирпичи, на которые люди наступали.

Раньше в таком масштабе не случалось.

«Дом оседает. Я позвонила в жилищную инспекцию, сказала, что у нас в подъезде вода. А он мне говорит: «В подвале?» У нас нет подвала, дом стоит на земле. Я боялась, как бы в квартиру вода не пошла», - сообщила жительница дома Елена Николаевна.

Дружбы, 2, построен в 1961-м, признан аварийным в 2013-м. Попал в действующую программу и должен быть расселен до 2025-го. Только до того времени надо дожить. Обитателям уже надоело носить резиновую обувь.

«Если там сделать порог или что-то положить, то вода не будет заходить в подъезд. Ну а что делать теперь, в воде жить всю жизнь, пока расселят нас? Мы даже не можем пройти без калош», - пожаловалась женщина.

«Я ходила в МУП, чтобы нам сделали порог. От дороги идет вода. Я написала заявление 1 июня. Уже прошло столько времени, никого не было», - пояснила жительница дома Наталья Викторовна.

В управляющей компании «Жилкомсервис» журналистов «Службы 11» заверили, что мерки уже сняли и специалист из УК приступил к подбору материала. Ведь это не так-то просто прибить пару дощечек у входа. Подумать надо, подготовиться.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

должен быть расселен до 2025-го
В гетто?

Гость||

Мешок песка на входе решит все проблемы.

Имя: Гость
Комментарий:

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