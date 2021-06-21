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Из жизни

В 2-м проезде Лобачевского жители вынуждены сами ремонтировать дом

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Горькая история малоквартирного дома без обслуживающей компании. Здание № 7 во Втором проезде Лобачевского на самоуправлении уже несколько лет. По капремонту обновлена только крыша. Сети, фундамент, фасад разрушаются.

На днях обитатели пытались заменить участки сгнивших труб. Начались ливни. У входа во второй подъезд образовался провал.

«Плиты были срезаны, произошло обрушение как раз вследствие того, что ливневка забита, шел поток воды. Все залито грязью, было по щиколотку воды», - сообщил местный житель.

В старом восьмиквартирном доме народ малообеспеченный. Нанять бригаду профессионалов не по карману. Трубы меняли сами, как умели, все равно встало в копеечку. И провал тоже ликвидируют самостоятельно, в свободное от работы время.

«Это мой дом, поэтому я делаю сам. А должна по идее быть управляющая компания, которая прочистит ливневку, сделает трубы, и мне не придется это делать. Мы ни к кому не можем встать на баланс, потому что от нас все отказываются», - объяснил мужчина.

УК не хотят иметь дело с подобными строениями - они требуют заботы и внимания, надо столько вкладывать, а прибыли ноль. Мужчина говорит, что активисты все равно не оставляют попыток найти управляющую компанию.

«Мы хотим, чтобы нас взял хоть кто-то на баланс, мы обращаемся, у нас есть активный член из дома, который совершает обзвон по всем учреждениям, по всем управляйкам, и ему постоянно дают отказ. В подвале вода по метру стоит, состояние ухудшается», - сообщил пензенец.

Может быть, найдется УК с хорошей репутацией и желанием помочь людям.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здание № 7 во Втором проезде Лобачевского на самоуправлении уже несколько лет. По капремонту обновлена только крыша. Сети, фундамент, фасад разрушаются.
Этот дом в ужасном состоянии. Требует серьёзных финансовых вливаний. Возможно никакой ремонт его не вытянет. Уходить от фонда капремонта на спецсчёт - огромная ошибка. Это фаталити.

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