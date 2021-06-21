Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|21:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |

Из жизни

Пензенцы ждут восстановления асфальта после раскопок на улице Мира

Печать

Несколько недель назад появились ямы на новом асфальте, говорят жители улицы Мира. Но подобной картине люди не удивились - привыкли. Роют рядом с мусорной площадкой с торца дома № 27 часто. Вот только в этот раз сроки восстановления твердого покрытия не радуют. Не спешат коммунальщики. Местные даже не могут назвать приблизительную дату начала работ.

«Я не помню. Понятно, как можно относиться к этой яме», - отметил мужчина.

«Не обращала внимания, но, по-моему, давным-давно. Плохо, но заделают, я думаю. У нас же каждый год делают ямы по всей Пензе. И здесь, я думаю, все будет хорошо», - рассказала женщина.

Оптимизм, помноженный на знание российских реалий, и дает такую реакцию жителей Западной Поляны. А пока в ожидании ремонта люди обходят опасные места раскопок.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Полгорода изрыли. Обратите внимание что часть иссинского говно-щебня уже превратилась в известковую пыль и пихают его везде ,даже там где нужен исключительно гранитный или другой твердый. Но это же лобби Вадима Изяевича Боринштейна , так как доля записана на его жену Маргариту, а потом удивляемся а что это у нас дороги разваливаются, а просто дорожную подушку делало ворьё .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте