Пензенцы ждут восстановления асфальта после раскопок на улице Мира

21.06.2021 | 21:04

Несколько недель назад появились ямы на новом асфальте, говорят жители улицы Мира. Но подобной картине люди не удивились - привыкли. Роют рядом с мусорной площадкой с торца дома № 27 часто. Вот только в этот раз сроки восстановления твердого покрытия не радуют. Не спешат коммунальщики. Местные даже не могут назвать приблизительную дату начала работ.

«Я не помню. Понятно, как можно относиться к этой яме», - отметил мужчина.

«Не обращала внимания, но, по-моему, давным-давно. Плохо, но заделают, я думаю. У нас же каждый год делают ямы по всей Пензе. И здесь, я думаю, все будет хорошо», - рассказала женщина.

Оптимизм, помноженный на знание российских реалий, и дает такую реакцию жителей Западной Поляны. А пока в ожидании ремонта люди обходят опасные места раскопок.