В 1-м проезде Лобачевского затопило огороды и подъезды

14.06.2021 | 19:45

Круговорот воды наглядно - в 1-м проезде Лобачевского, 14. В затопленном подвале все коммуникации, приборы учета. Насос выплескивает воду на улицу - она возвращается в подвал известными только ей путями.

«Там была траншея теплотрассы, она соединяется с каждым домом. Потом верхом провели, а канал-то остался! Когда с земли собирается вода, она вся туда попадает. И к нам», - рассказала местная жительница.

В 1-м проезде Лобачевского залило огороды, в домах, расположенных ниже, - подъезды. Из 16-го прибежали просить отключить насос.

Старшая по дому Лидия Александровна узнала, что, помимо ливневых вод, затапливает еще и сточными - с пролегающих выше улиц.

«Из ливневой канализации вода выплескивается снова на дорогу, а с дороги сюда. Наш дом самый низкий в проезде, так что подвал затоплен постоянно», - пояснила женщина.

Решать проблему необходимо на уровне муниципалитета. Откачать воду из технического помещения жильцы и сами при случае могут, а преградить ей дорогу - нет.

Беда пришла не только к людям: на затопленном огороде погибло потомство местной ежихи. Как ей помочь, никто не знает.