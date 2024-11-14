В Пензе часть подвалов-укрытий уберут с интерактивной карты

14.11.2024 | 17:22

В четверг, 14 ноября, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты подняли вопрос о подвалах домов, которые могли бы служить укрытиями в случае воздушной тревоги.

Народные избранники отметили, что горожане возмущены: некоторые из помещений затоплены, в каких-то невозможно находиться по другим причинам.

Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов сообщил, что сейчас в Пензе проводят инвентаризацию укрытий.

«Если мы видим, что подвал не соответствует нормам, то такое укрытие удалят из карты», - пообещал он.

Если подвал не привела в порядок управляющая компания, то жителям следует обращаться в министерство ЖКХ и ГЗН региона. Ведомство давно дало указания организациям приготовить такого рода укрытия, а также разместить объявления с их адресами и данными того, у кого находится ключ.

Ранее пензячка на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написала, что в некоторых районах граждане не владеют сведениями об адресах укрытий.

«Олег Владимирович, раз и до нас уже долетели БПЛА, то дайте распоряжение, чтобы все управляющие организации области оповестили своих жильцов через объявления на подъездах, мессенджеры, где находятся бомбоубежища, относящиеся к конкретным домам, и алгоритм действий. А то вообще в этом плане работы никакой. В частности, по Засечному, Ахунам - никто ничего не знает», - обратилась она к главе региона.