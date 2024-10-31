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Ликбез

Как помочь запертой в подвале кошке, если закрыт продух?

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Вопрос от интернет-пользователя

Соседи закрыли продухи в подвале, а мы переживаем, что внутри могли остаться кошки. Что делать, если мы их там найдем, как помочь?

Ответ специалиста

Если вы уверены, что нет ни одного открытого продуха, позвоните в полицию и сообщите о нарушении федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Специалисты отмечают: если никто не отреагирует, вы вправе самостоятельно открыть продух - на основании статьи 39 УК РФ «Крайняя необходимость».

Также вы можете пожаловаться на закрытые продухи.

«Напишите заявление в вашу управляющую компанию. Обратитесь к главе управы и руководителю окружной жилищной инспекции», - рекомендовали эксперты.

По закону в подвале круглый год должен быть открыт хотя бы один продух (согласно постановлению Правительства РФ № 1498 от 23.11.2019). При этом существует разъясняющее письмо Минстроя, в котором указано, что мера нужна в том числе для гуманного отношения к животным.

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