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Из жизни

Новая дорога на Коммунистической грешит недочетами

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Жители домов № 47 и 49 на улице Коммунистической уже не верят, что дождались нового асфальта. Его уложили буквально на днях. Прежний вызывал массу недовольства как среди пешеходов, так и у автомобилистов.

Если присмотреться, можно найти недостатки. Края нового асфальта неровные и лежат поверх старого тонким слоем - такой наверняка скоро начнет отслаиваться. Местами заметно, что плотность трамбовки отличается и твердое покрытие не везде одинаково.

А еще зачем-то создали искусственную границу, и легла она причудливым рисунком.

«Думаю, не надолго этот асфальт. Не те времена, когда его прочно клали. Немножко погодя начнет осыпаться. А там дальше что-то и не стали», - рассудила местная жительница.

Имеется в виду въезд во дворы. Другая прохожая обратила внимание на то, что целиком на всю дорожку материала не хватило.

«Я не понимаю, почему сюда насыпали щебенку и сразу асфальтировали, а здесь, видимо, отложили», - удивилась Любовь Александровна.

Но, в общем, хоть так, говорят местные жители. На отремонтированном участке чего только не было: и ямы, и провал, и ледяные наросты зимой.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Нужны высокие борюры и не будет этой поганой парковки,столбы с цепочками... Нищеброды на тазах загадили весь город.

Гость||

Гость писал(a):

Нужны высокие борюры
А где же теперь их взять? Главного бордюрщека закрыли!

Иосиф Сталин||

Посмотрите на это быдло. Понаставили колышек с цепочками да с покрышками и газон ликвидировали. Им нужны не машины, а мозг.

Гость||

По всей Пензе та же картина

Гость||

армян-асфальт ,ногами притоптали))

Имя: Гость
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