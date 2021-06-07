Новая дорога на Коммунистической грешит недочетами

07.06.2021 | 19:00

Жители домов № 47 и 49 на улице Коммунистической уже не верят, что дождались нового асфальта. Его уложили буквально на днях. Прежний вызывал массу недовольства как среди пешеходов, так и у автомобилистов.

Если присмотреться, можно найти недостатки. Края нового асфальта неровные и лежат поверх старого тонким слоем - такой наверняка скоро начнет отслаиваться. Местами заметно, что плотность трамбовки отличается и твердое покрытие не везде одинаково.

А еще зачем-то создали искусственную границу, и легла она причудливым рисунком.

«Думаю, не надолго этот асфальт. Не те времена, когда его прочно клали. Немножко погодя начнет осыпаться. А там дальше что-то и не стали», - рассудила местная жительница.

Имеется в виду въезд во дворы. Другая прохожая обратила внимание на то, что целиком на всю дорожку материала не хватило.

«Я не понимаю, почему сюда насыпали щебенку и сразу асфальтировали, а здесь, видимо, отложили», - удивилась Любовь Александровна.

Но, в общем, хоть так, говорят местные жители. На отремонтированном участке чего только не было: и ямы, и провал, и ледяные наросты зимой.