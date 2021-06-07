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Из жизни

На проезжей части улицы Карпинского появился новый провал

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Несколько дней в частном секторе улицы Карпинского зияла яма, от попадания в которую автомобилистов спасало только предупреждающее ограждение. А потом ее засыпали асфальтовой крошкой.

Случай на отрезке от Окружной до улицы 8 Марта не единственный, и практически каждый раз ждать реакции от коммунальных служб приходится долго. В 2019-м под асфальтом образовались опасные пустоты, от которых разрушение могло пойти дальше.

«Неделю как, наверное, если не больше. Опасно, конечно», - отметил прохожий.

Во второй половине мая на той же улице Карпинского, но чуть ниже появилось еще одно отверстие.

«Коммуникации, наверное, плохие. Я у «Олимпа» живу, там часто такое же», - провел аналогию горожанин.

Последний проблемный участок появился напротив дома № 98. Судя по всему, расположенный рядом с местом провала колодец полностью забит песком.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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