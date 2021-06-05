Из жизни

У школы № 12 в Пензе через много лет отремонтировали тротуар

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Некоторые горожане еще по привычке шагают не по тротуару, а по газону - годами выработанный маршрут тяжело изменить. Между школой № 12 и детским садом № 21 - старый асфальт, раскрошенные бордюры, частые раскопки, поэтому многие пензенцы выбирают альтернативный путь.

Однако уже можно пройти и напрямую - наконец состоялся капитальный ремонт пешей зоны. Жаловались на нее часто. В апреле люди любовались жижей под ногами, свежей щебенкой в огромной яме, кусками разрушенного твердого покрытия.

«Плохо ходить, особенно старым людям. И не знаю, с какой стороны обойти-то... Может быть, заделают к 9 Мая - у нас к праздникам латать привыкли», - надеялась в те дни пенсионерка.

До Дня Победы не успели, тем не менее люди рады и тому, что хотя бы сейчас работа идет. Правда, есть опасение, что скоро на свежем асфальте появятся заплатки, ведь коммуникации остались старыми. Будет жаль, если пензенцы опять увидят вот такую картину.

Сейчас осталось довести дело до конца, убрать строительный мусор. Новый тротуар уже востребован.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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