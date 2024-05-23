В Пензе разыскивают велосипедиста, сбившего ребенка на ГПЗ

23.05.2024 | 16:21

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП на улице Антонова. Оно случилось 19 мая в 22:30 напротив дома № 5. Пострадал мальчик 2017 года рождения.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным велосипедом, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего с места происшествия скрылся», - пояснили в УГИБДД областного УМВД России.

Мальчик получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Свидетелей случившегося просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

21 мая на Олимпийской аллее в Пензе 19-летний юноша на самокате сбил 6-летнего мальчика. После осмотра медицинскими работниками ребенок был отпущен.

22-го числа напротив Пионерского сквера юноша 2006 года рождения, управлявший ВАЗ-2114, на пешеходном переходе наехал на мальчика 2012 года рождения и не остановился. Его догнал другой водитель и заставил вернуться.