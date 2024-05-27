Прокуратура добилась появления пешеходного перехода в Иссе

27.05.2024 | 15:52

На улице Центральной в Иссе после вмешательства прокуратуры появились пешеходный переход и дорожная разметка. Их там ждали давно.

Жители поселка долгое время терпели неудобства и рисковали жизнью, пересекая проезжую часть. Переход не был обозначен ни знаками, ни разметкой. Администрация не принимала мер, чтобы исправить ситуацию.

«В целях устранения нарушений прав участников дорожного движения прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о понуждении органа местного самоуправления устранить нарушения», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Иск был удовлетворен. Жители получили желаемое.

Это не первый случай, когда прокуратура добивается устранения подобных нарушений. Ранее в Пачелме суд обязал орган местного самоуправления обустроить пешеходный переход около школы № 1.