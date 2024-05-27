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Общество

Прокуратура добилась появления пешеходного перехода в Иссе

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На улице Центральной в Иссе после вмешательства прокуратуры появились пешеходный переход и дорожная разметка. Их там ждали давно.

Жители поселка долгое время терпели неудобства и рисковали жизнью, пересекая проезжую часть. Переход не был обозначен ни знаками, ни разметкой. Администрация не принимала мер, чтобы исправить ситуацию.

Прокуратура добилась появления пешеходного перехода в Иссе

«В целях устранения нарушений прав участников дорожного движения прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о понуждении органа местного самоуправления устранить нарушения», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Иск был удовлетворен. Жители получили желаемое.

Это не первый случай, когда прокуратура добивается устранения подобных нарушений. Ранее в Пачелме суд обязал орган местного самоуправления обустроить пешеходный переход около школы № 1.

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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