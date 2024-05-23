ДТП с ребенком у памятника Победы: водитель заявил, что не скрывался

23.05.2024 | 11:55

В ГИБДД прокомментировали ДТП с ребенком, который попал под колеса машины на пешеходном переходе у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Это случилось в среду, 22 мая, около 17:15 напротив Пионерского сквера. Момент ДТП попал на видео.

Камера сняла, как водитель легкового автомобиля не остановился на пешеходном переходе и сбил мальчика, перебегавшего дорогу. Школьник оказался на капоте, проехал несколько метров, упал, а после поднялся и на четвереньках заполз на газон. Автомобилист же продолжил свой путь, его догнал другой водитель, ставший очевидцем наезда, и велел вернуться.

В УГИБДД УМВД России по области сообщили, что ребенка 2012 года рождения сбил юноша 2006 года рождения, управлявший ВАЗ-2114. Пешеход получил травмы, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Юный автомобилист отрицал намерение скрыться с места ДТП. «Я хотел приехать сюда обратно, припарковаться», - заявил он сотрудникам Госавтоинспекции.

По факту ДТП сейчас проводят проверку.