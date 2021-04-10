Из жизни

Тротуар на аллее у пензенской школы № 12 снова разрыли

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Или по газону, еще засыпанному снегом, или по крупной щебенке, перемешанной с кусками асфальта, - выбор у пешеходов на улице Карпинского невелик. Тротуар между школой № 12 и детским садом № 21 снова вскрыли коммунальщики. Такое тут в последние годы происходит часто.

«Плохо ходить, особенно старым людям. И не знаю, с какой стороны обойти-то... Может быть, заделают к 9 Мая - у нас к праздникам латать привыкли», - понадеялась пенсионерка.

Примерно в этом же месте рыли и в 2019 году.

Тротуар соединяет улицы 8 Марта и Карпинского, народу тут всегда много, но почему-то из года в год на асфальт обращают внимание только в случае его вскрытия.

Давно пора заменить трубы на протяжении всего тротуара, а потом уложить новое покрытие. Нынешнее похоже на лоскутное одеяло.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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