Из жизни

Пензенцы вновь пожаловались на состояние парка возле «Химмаша»

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Жительница улицы Циолковского вспоминает прежние годы, когда за парком у завода «Химмаш» следили, там были клумбы, скамейки и хорошее освещение. Зеленая зона являлась центром притяжения людей.

«Я здесь пешком ходила. Всегда парк чистый. Утром рано дворники выходят и метут. Все убирали, цветы сажали», - рассказала Нина Александровна.

Теперь же заходить сюда можно только днем. После наступления темноты страшно, да и под ноги нужно смотреть - асфальт в ямах.

«Сейчас заброшен парк. Деревья наклоненные, разломились», - отметила женщина.

В прошлом году ветеран Великой Отечественной войны обращался в программу «Служба 11». Его не устроил официальный ответ на просьбу установить скамейки в сквере.

«Ничего не сделано по сей день. К письму приложено восемь фотографий какого-то леса», - Александр Борисович.

На памятнике Ленину выросло дерево. Периодически зеленую зону очищают от мусора, но такие акции носят непостоянный характер. Коммунальный десант высадился, убрался, а вскоре бутылки и пакеты появляются вновь.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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