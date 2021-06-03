Из жизни

На улице Рахманинова после сноса гаражей образовалась свалка

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Незаконно возведенные постройки - это плохо. Но и то, что остается после их сноса, тоже нехорошо. В ряды выстроились гаражи между улицей Рахманинова и проспектом Победы. Несколько объектов муниципалитет предписал ликвидировать. Теперь здесь красуются остатки фундамента, невывезенные вещи и свежие бытовые отходы.

«Здесь стояли гаражи. Снесли. Никто никого не заставляет убирать, ходим через мусор», - пожаловалась местная жительница.

Непонятно, кто на самом деле должен выгребать из кустов и закоулков тряпки, коробки, вывозить куски кирпичей, бетонных плит.

«Наверное, кто снесет, тот и убирает», - предположила прохожая.

«Кто им пользовался, чья земля», - добавил мужчина.

Территория городская. Журналисты «Службы 11» направляли запрос в муниципалитет по подобной проблеме на улице Горной, где в конце прошлого года снесли несколько десятков гаражей. Пейзаж, снятый в апреле, ничуть не изменился - сплошная свалка.

На вопрос, кто должен все убрать, администрация областного центра прислала ответ с перечислением видов работ. Нет ни слова про то, будет ли расчищен участок.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Не просто же так гаражи снесли, кому то земля понадобилась. Будут что то строить и уберут мусор.

Гость||

Узаконить надо было,а им все снести

Имя: Гость
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