На улице Рахманинова после сноса гаражей образовалась свалка

03.06.2021 | 21:04

Незаконно возведенные постройки - это плохо. Но и то, что остается после их сноса, тоже нехорошо. В ряды выстроились гаражи между улицей Рахманинова и проспектом Победы. Несколько объектов муниципалитет предписал ликвидировать. Теперь здесь красуются остатки фундамента, невывезенные вещи и свежие бытовые отходы.

«Здесь стояли гаражи. Снесли. Никто никого не заставляет убирать, ходим через мусор», - пожаловалась местная жительница.

Непонятно, кто на самом деле должен выгребать из кустов и закоулков тряпки, коробки, вывозить куски кирпичей, бетонных плит.

«Наверное, кто снесет, тот и убирает», - предположила прохожая.

«Кто им пользовался, чья земля», - добавил мужчина.

Территория городская. Журналисты «Службы 11» направляли запрос в муниципалитет по подобной проблеме на улице Горной, где в конце прошлого года снесли несколько десятков гаражей. Пейзаж, снятый в апреле, ничуть не изменился - сплошная свалка.

На вопрос, кто должен все убрать, администрация областного центра прислала ответ с перечислением видов работ. Нет ни слова про то, будет ли расчищен участок.