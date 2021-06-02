На улице 8 Марта машинам трудно разъехаться из-за ремонта дороги

Перемены одновременно и радуют, и пугают, говорят люди на улице 8 Марта. С одной стороны, там идет ремонт, с другой - сколько еще терпеть неудобства, неясно.
Разъехаться машинам трудно. Они рискуют угодить колесом в траншею. Плюс возникает опасение: если раньше на узкой дороге можно было сместиться на тротуар или обочину, то с новыми высокими бордюрами такое не пройдет.
Важно, чтобы место для авто расширили, считают водители. А вот пешеходы, наоборот, рады.
«Раньше ездили здесь по тротуару машины, а сейчас немного присыпали», - отметил пензенец.
Выруливали на пешую зону не только чтобы разъехаться, а также чтобы избежать самых опасных ям. В апреле, например, незадолго до начала работ жаловались даже прохожие.
«Очень плохая дорога, ходить невозможно, особенно когда гололед, лужи, машины едут и обрызгивают», - сообщила местная жительница Елена.
Теперь высказались и водители.
«Состояние плохое, но вроде бы начали делать. Должны разъезжаться, по идее, но если будут большегруз и небольшая машинка, то вряд ли разъедутся. Сейчас заезжают на бордюр», - пояснила женщина.
Главная опасность - траншеи с обеих сторон, которые в вечернее время плохо видны из-за слабого освещения.
Бордюры нужно повыше ставить. Не будут заезжать на пешеходные зоны и бросать там машины.