На улице 8 Марта машинам трудно разъехаться из-за ремонта дороги

02.06.2021 | 20:03

Перемены одновременно и радуют, и пугают, говорят люди на улице 8 Марта. С одной стороны, там идет ремонт, с другой - сколько еще терпеть неудобства, неясно.

Разъехаться машинам трудно. Они рискуют угодить колесом в траншею. Плюс возникает опасение: если раньше на узкой дороге можно было сместиться на тротуар или обочину, то с новыми высокими бордюрами такое не пройдет.

Важно, чтобы место для авто расширили, считают водители. А вот пешеходы, наоборот, рады.

«Раньше ездили здесь по тротуару машины, а сейчас немного присыпали», - отметил пензенец.

Выруливали на пешую зону не только чтобы разъехаться, а также чтобы избежать самых опасных ям. В апреле, например, незадолго до начала работ жаловались даже прохожие.

«Очень плохая дорога, ходить невозможно, особенно когда гололед, лужи, машины едут и обрызгивают», - сообщила местная жительница Елена.

Теперь высказались и водители.

«Состояние плохое, но вроде бы начали делать. Должны разъезжаться, по идее, но если будут большегруз и небольшая машинка, то вряд ли разъедутся. Сейчас заезжают на бордюр», - пояснила женщина.

Главная опасность - траншеи с обеих сторон, которые в вечернее время плохо видны из-за слабого освещения.