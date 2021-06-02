Из жизни

На улице 8 Марта машинам трудно разъехаться из-за ремонта дороги

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Перемены одновременно и радуют, и пугают, говорят люди на улице 8 Марта. С одной стороны, там идет ремонт, с другой - сколько еще терпеть неудобства, неясно.

Разъехаться машинам трудно. Они рискуют угодить колесом в траншею. Плюс возникает опасение: если раньше на узкой дороге можно было сместиться на тротуар или обочину, то с новыми высокими бордюрами такое не пройдет.

Важно, чтобы место для авто расширили, считают водители. А вот пешеходы, наоборот, рады.

«Раньше ездили здесь по тротуару машины, а сейчас немного присыпали», - отметил пензенец.

Выруливали на пешую зону не только чтобы разъехаться, а также чтобы избежать самых опасных ям. В апреле, например, незадолго до начала работ жаловались даже прохожие.

«Очень плохая дорога, ходить невозможно, особенно когда гололед, лужи, машины едут и обрызгивают», - сообщила местная жительница Елена.

Теперь высказались и водители.

«Состояние плохое, но вроде бы начали делать. Должны разъезжаться, по идее, но если будут большегруз и небольшая машинка, то вряд ли разъедутся. Сейчас заезжают на бордюр», - пояснила женщина.

Главная опасность - траншеи с обеих сторон, которые в вечернее время плохо видны из-за слабого освещения.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Бордюры нужно повыше ставить. Не будут заезжать на пешеходные зоны и бросать там машины.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

то с новыми высокими бордюрами такое не пройдет.
Бордюры и туи это клеймо нынешнего управления в городе.

Имя: Гость
Комментарий:

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