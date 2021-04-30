Пешеходы на 8 Марта вынуждены делить проезжую часть с машинами

30.04.2021 | 21:02

Щебенка и бордюрный камень, лежащий на боку, - символы дороги, ведущей к жилому сектору улицы Фурманова от 8 Марта. Пользуются ею и автомобилисты, и пешеходы, ведь тротуар тут есть не везде. Кое-где людям нужно идти вместе с машинами.

«Очень плохая дорога, ходить невозможно, особенно когда гололед, лужи, машины едут и обрызгивают. С прошлого года, с осени, и всю зиму тут невозможно ходить, и летом тоже. Все разбито», - рассказала местная жительница Елена.

На кадрах, снятых в 2020-м, ямы уже видны, но их не так много. Некоторые автомобилисты в самых опасных местах выезжали на тротуар, заботясь о колесах. Оправдывались тем, что деваться некуда.

«Очень паршиво, машина гробится. Плохо! Постоянно здесь немножко подремонтируют, подсыпят гравием, но через неделю-две все выбьется. Поток большой, дома строятся, открыт торговый центр, много людей ездит», - пояснял мужчина.

В этом году зимой все ямы выросли и стали глубже. Некоторые опять засыпали щебнем. По прогнозам местных, скоро все камни выбьет.

А пешеходы шагают по дороге не только потому, что не везде есть выделенная зона.

«Зимой тут тротуар замерзает, большая наледь, и получается, что все равно приходится идти по дороге. А когда залиты лужи, то все равно обрызгает - хоть по тротуару, хоть по дороге идти», - пожаловалась Елена.

Нужен полноценный ремонт, но пока восстанавливают здесь только трубы. Раскопки тоже сказываются на общем состоянии дороги.