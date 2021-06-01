Внутриквартальная дорога на улице Лядова покрылась лужами

01.06.2021 | 21:04

Малолитражка утонула бы в луже на улице Лядова, считают опытные водители. Она образовалась в яме напротив дома № 64. Вода заполнила множество углублений на внутриквартальной дороге.

«Я поэтому здесь и не заезжаю, а объезжаю. Там машину оставляю и иду сюда», - отметил мужчина.

Район относительно новый, дороги прокладывали в прошлом десятилетии. Проезжая часть вдоль здания № 64 износилась быстро. Выбоины не раз засыпали щебнем, но он не спасал.

«Тут дорога ужасная. Сколько раз здесь ездил - подвеска так отрабатывает сильно, что того гляди машина развалится. Мне кажется, просто сами дорожники не по ГОСТу сделали», - предположил пензенец.

Машины страдали многократно. На газоне - обломки бампера, поодаль - другие части покалеченных автомобилей.