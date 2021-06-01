Из жизни

Внутриквартальная дорога на улице Лядова покрылась лужами

Печать

Малолитражка утонула бы в луже на улице Лядова, считают опытные водители. Она образовалась в яме напротив дома № 64. Вода заполнила множество углублений на внутриквартальной дороге.

«Я поэтому здесь и не заезжаю, а объезжаю. Там машину оставляю и иду сюда», - отметил мужчина.

Район относительно новый, дороги прокладывали в прошлом десятилетии. Проезжая часть вдоль здания № 64 износилась быстро. Выбоины не раз засыпали щебнем, но он не спасал.

«Тут дорога ужасная. Сколько раз здесь ездил - подвеска так отрабатывает сильно, что того гляди машина развалится. Мне кажется, просто сами дорожники не по ГОСТу сделали», - предположил пензенец.

Машины страдали многократно. На газоне - обломки бампера, поодаль - другие части покалеченных автомобилей.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте