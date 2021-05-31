Жители улицы Ленинградской возмущены состоянием двора

31.05.2021 | 20:51

Жительница строения № 3 на улице Ленинградской возмущена состоянием двора, но не верит, что можно изменить ситуацию. А вот активистка и бывшая старшая по дому Вера Сергеевна считает, что проблему нужно озвучивать. Под лежачий камень вода не течет.

«Дворник у нас бывает в месяц один раз, а то и вообще не убираются. У нас 21-го было собрание. Директор не пришел, прислал представителя», - сообщила Вера Сергеевна.

Активистка показала заброшенную игровую зону.

«Дети есть, за двором никто не смотрит. И еще один вопрос. С этой стороны цветы - и с той», - сравнила женщина.

Необходимо обеспечить возможность регулярного полива, для этого из подвала нужно вывести кран. Один такой есть, но им пользуются жители первого подъезда.