На улице Ульяновской неизвестные выкинули мусор на обочину дороги

31.05.2021 | 21:04

Незачем прятать мусор в кусты, пусть лежит на виду. Так решили, предположительно, жители улицы Ульяновской - и выставили пакеты на всеобщее обозрение у дороги. Любуйтесь, пензенцы, вдыхайте запахи загнивающих отходов.

«Как так можно-то? У них же там есть, наверное, мусорный контейнер. Безобразие», - отметила прохожая.

Не все обитатели Ульяновской способны на такое. Анна живет на этой улице, она негодует, но как воевать с чужой непорядочностью, не знает.

«Это делают люди не только молодого возраста, но и достаточно сознательного. На прошлой неделе была свидетелем, как пожилая женщина выкинула пакет. Это, конечно, возмущает очень», - пожаловалась она.

Кучу пакетов свалили на нечетной стороне Ульяновской. Сделать это способны были проезжавшие мимо, но и с противоположной также могли принести.

«Каждая весна у нас начинается с «подснежников» в виде мусорных пакетов и всяких сюрпризов. Что руководит людьми - пройти полкилометра от своих домов и 20 метров не донести и кинуть всем остальным?» - отметила Анна.

Зато коммунальщикам мусор легче будет забрать. Если, конечно, собаки не растащат пакеты.