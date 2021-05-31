Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|22:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

На улице Ульяновской неизвестные выкинули мусор на обочину дороги

Печать

Незачем прятать мусор в кусты, пусть лежит на виду. Так решили, предположительно, жители улицы Ульяновской - и выставили пакеты на всеобщее обозрение у дороги. Любуйтесь, пензенцы, вдыхайте запахи загнивающих отходов.

«Как так можно-то? У них же там есть, наверное, мусорный контейнер. Безобразие», - отметила прохожая.

Не все обитатели Ульяновской способны на такое. Анна живет на этой улице, она негодует, но как воевать с чужой непорядочностью, не знает.

«Это делают люди не только молодого возраста, но и достаточно сознательного. На прошлой неделе была свидетелем, как пожилая женщина выкинула пакет. Это, конечно, возмущает очень», - пожаловалась она.

Кучу пакетов свалили на нечетной стороне Ульяновской. Сделать это способны были проезжавшие мимо, но и с противоположной также могли принести.

«Каждая весна у нас начинается с «подснежников» в виде мусорных пакетов и всяких сюрпризов. Что руководит людьми - пройти полкилометра от своих домов и 20 метров не донести и кинуть всем остальным?» - отметила Анна.

Зато коммунальщикам мусор легче будет забрать. Если, конечно, собаки не растащат пакеты.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

МУСОР-ГОВНО,ГОВНО-МУСОР

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте