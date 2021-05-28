Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:42
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Из жизни

На народной тропе на улице Рахманинова появилась ловушка

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Пока ловушка еще закрыта, но близится время, когда врата в подземный мир распахнутся. Кому-то из прохожих в этот момент не поздоровится. Колодец с разбитой горловиной занимает половину народной тропы за домом № 15 на Рахманинова и оградой бывшего дошкольного учреждения № 121.

«Наши маленькие дети играют. У нас прохода больше нет нигде. Опять обходить все? Все загорожено, школа закрыта и садик. А здесь страшно - колодец открытый», - рассказала Валентина Дмитриевна.

Женщина полагает, что он имеет отношение к дошкольному учреждению.

«Мы думаем, что это их, потому что они всегда раньше убирали здесь, а сейчас бардак везде, никому не надо», - пожаловалась она.

Поблизости - лишь дом № 15 на Рахманинова, но оборудовать колодец довольно далеко от здания вряд ли бы стали.

Глубокий провал забит мусором. Полуметровая палка туда упала и уткнулась в кучи хлама.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Теперь точно украдут в чермет,наводку дали...

Гость||

Это место теперь будет меккой - местом притяжения поклонников подзкмной жизни.

Гость||

Интересно почему этот детский сад заброшен и не функционирует. И да обходить эти три учреждения тот еще гемор, когда закрыли сквозной проход через 39 школу проблема остро встала

Гость||

Пока кто-нибудь ночью ногой не воткнётся, всё останется без изменений.

Имя: Гость
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