На народной тропе на улице Рахманинова появилась ловушка

28.05.2021 | 19:51

Пока ловушка еще закрыта, но близится время, когда врата в подземный мир распахнутся. Кому-то из прохожих в этот момент не поздоровится. Колодец с разбитой горловиной занимает половину народной тропы за домом № 15 на Рахманинова и оградой бывшего дошкольного учреждения № 121.

«Наши маленькие дети играют. У нас прохода больше нет нигде. Опять обходить все? Все загорожено, школа закрыта и садик. А здесь страшно - колодец открытый», - рассказала Валентина Дмитриевна.

Женщина полагает, что он имеет отношение к дошкольному учреждению.

«Мы думаем, что это их, потому что они всегда раньше убирали здесь, а сейчас бардак везде, никому не надо», - пожаловалась она.

Поблизости - лишь дом № 15 на Рахманинова, но оборудовать колодец довольно далеко от здания вряд ли бы стали.

Глубокий провал забит мусором. Полуметровая палка туда упала и уткнулась в кучи хлама.