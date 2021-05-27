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Из жизни

Жителей проспекта Победы возмутил перенос контейнерной площадки

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Не просили жильцы проспекта Победы, 126, развернуть контейнерную площадку в другую сторону. Но так произошло. С конца внутриквартальной дороги ее перенесли на другую сторону - напротив игровой зоны.

«Тут теперь мы передом на нее смотрим. И вся девятиэтажка будет смотреть на эти контейнеры, извиняюсь за выражение, на бомжей, которые там обитают, которые будут ходить нужду свою справлять и требушить пакеты, как это обычно бывает», - отметила старшая по дому № 126 на проспекте Победы Юлия Николаевна.

Старая точка для сбора бытовых отходов стояла не одно десятилетие. Были проблемы с ограждением. В последний раз профильные листы приобретал дом № 126, но их тоже украли.

Мусор разлетался по дороге и в сторону Рахманинова, 13. Жильцы той пятиэтажки якобы выступили против площадки, чиновники их услышали. Теперь пострадавшими себя считают обитатели девятиэтажки на проспекте Победы и дома № 15 на Рахманинова.

«У нас здесь маленькие дети на площадке будут нюхать это все, мусор будет лететь на площадку. И нам это очень не нравится. Мы, можно сказать, теперь будем играть на помойке», - сообщила местная жительница Татьяна.

«Я - житель дома № 15, который находится внизу. Если выпадать будут осадки, все с площадки мусорной потечет к нам», - пожаловалась местная жительница Вера Владимировна.

Протестующие не понимают, чего добились чиновники перемещением площадки. Раньше мусор сносило к одному дому, теперь будет к нему же и еще к двум. Особенно не повезло детскому уголку. Ограждение долго не простоит, считают жильцы, его украдут, как унесли со старой площадки.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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