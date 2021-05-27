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Из жизни

Пензенцы страдают от соседства с расселенным домом на Ударной

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Зловонная жижа растекается по улицам Циолковского и Ударной. Живущие по соседству люди не могут открыть окна для проветривания. Да и прохожие жалуются: ветер разносит запахи далеко.

«Приезжали, сделали, вроде один день не было. Опять потом воняет! Туда и мусор кидают, и все. Плохо. Чего не убирают, непонятно», - пожаловалась Раиса Степановна.

Женщина говорит про огражденный участок с расселенным аварийным домом № 35 на улице Ударной. Хотя в нем уже несколько лет никто не живет, здание по-прежнему не сносят. Убрали только ту часть, что могла рухнуть на дорогу.

Соседи жалуются на утечки на закрытой территории не впервые. Зимой лопнула тепломагистраль, пар по лоткам пошел в подвал на Циолковского, 16.

Теперь авария случилась на канализационных сетях. Нечистоты растекаются по дороге. Кроме них, вызывает возмущение сам вид заброшенных руин.

«Некрасиво - не то слово, ужасно даже. Они говорят, вроде не всем дали квартиры. Но почему не дали?» - отметила горожанка.

Если одни несут туда мусор, то другие пытаются забрать с собой часть ограды.

«Мы сидели на площадке, подошли мальчишки, начали» - сообщила Раиса Степановна.

Быстрее бы снесли печально известный дом, подчеркнула пензячка.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Вот тупые и глупые буртасы нищеброды буртасы.. Нюхайте дальше. А депутаты миллонеры молодцы, покупают жильё за границей

Гость||

А вот интересный вопрос, а почему не дают квартиры остальным с Ударной?

Гость||

Кто дом развалил первый - тому и квартира!

Имя: Гость
Комментарий:

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