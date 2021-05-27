На проспекте Строителей частично исчезла ограда мусорки

27.05.2021 | 20:27

Вандалы, время и стихия не пощадили контейнерную площадку во дворе дома № 38 на проспекте Строителей. На ее внешний вид повлияли и коммунальщики, которые должны были следить за ней.

Активисты писали в различные инстанции. Недавно пришел ответ от главы администрации Октябрьского района. Пенсионерок он немало удивил.

«Контейнерная площадка по проспекту Строителей, 38, расположена на муниципальном земельном участке. Контейнерная площадка имеет ограждение и твердое основание, что соответствует санитарным нормам и правилам». Тут уже и ковры стелили, а где покрытие твердое? 40 лет! Дождь - и вообще не подойдешь», - отметила Валентина Яковлевна.

«Шоболы всякие, как на рынке, развешивают», - сообщила Валентина Алексеевна.

Появилось подозрение, что чиновники на место не выезжали.

«Письмо писали нам, уже когда здесь все разобрано было. Я звоню через два дня в администрацию, говорю: «Вы пишете письмо-ответ нам, что у нас в хорошем состоянии площадка, а вы сюда приходили, смотрели?» - возмутилась пенсионерка.

Сослались на нехватку финансирования. Но ограда в таком состоянии быть не должна, возразили налогоплательщицы.

«Падает. Это еще с той стороны кладут материал, придерживает. А уберут - и придавит кого-нибудь», - заявила Валентина Алексеевна.

Пока же через прорехи в заборе ветер разносит пакеты и бумагу по округе, добавляя дворникам работы.