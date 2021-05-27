Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

На проспекте Строителей частично исчезла ограда мусорки

Печать

Вандалы, время и стихия не пощадили контейнерную площадку во дворе дома № 38 на проспекте Строителей. На ее внешний вид повлияли и коммунальщики, которые должны были следить за ней.

Активисты писали в различные инстанции. Недавно пришел ответ от главы администрации Октябрьского района. Пенсионерок он немало удивил.

«Контейнерная площадка по проспекту Строителей, 38, расположена на муниципальном земельном участке. Контейнерная площадка имеет ограждение и твердое основание, что соответствует санитарным нормам и правилам». Тут уже и ковры стелили, а где покрытие твердое? 40 лет! Дождь - и вообще не подойдешь», - отметила Валентина Яковлевна.

«Шоболы всякие, как на рынке, развешивают», - сообщила Валентина Алексеевна.

Появилось подозрение, что чиновники на место не выезжали.

«Письмо писали нам, уже когда здесь все разобрано было. Я звоню через два дня в администрацию, говорю: «Вы пишете письмо-ответ нам, что у нас в хорошем состоянии площадка, а вы сюда приходили, смотрели?» - возмутилась пенсионерка.

Сослались на нехватку финансирования. Но ограда в таком состоянии быть не должна, возразили налогоплательщицы.

«Падает. Это еще с той стороны кладут материал, придерживает. А уберут - и придавит кого-нибудь», - заявила Валентина Алексеевна.

Пока же через прорехи в заборе ветер разносит пакеты и бумагу по округе, добавляя дворникам работы.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте