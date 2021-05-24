Пензячка о деревьях на Ленина: Эти тополя просто сыпятся!

24.05.2021 | 20:03

Во дворе Ленина, 43, много сухих веток, как и давно неиспользуемых проводов. На оборванном болтается сучок.

«Сухая ветка висит на проводах. До случая», - отметила местная жительница Наталья.

Провис еще один бесхозный кабель, задевает за листву. Освобождать свои коммуникации из плена приехали рабочие горэлектросети.

Специалисты обрезали ветки рядом с электрическими проводами. На остальные внимания обращать не стали. Они воюют только с теми деревьями, что угрожают хозяйству горэлектросети.

Кто же обезвредит остальных зеленых агрессоров, задают вопрос жители Ленина, 43. Тополя и клены регулярно бомбардируют двор тяжелыми сучьями.

«Вчера днем упала. Ночью тоже упала на машину, но не повредила. А в течение недели все деревья падали на одну и ту же машину», - рассказала местная жительница Марина.

«Не только в ветер, но и в безветренную погоду эти тополя просто сыпятся! Детей даже выпускать опасно. А где им играть, если не во дворе? Мы на днях сидели вечером здесь на лавочке, дети бегали. Треск - и упал здесь здоровый сучок прямо», - пожаловалась Наталья.

Доказательства разбросаны повсюду. Поскольку территория муниципальная, убирают ее крайне редко. Веток навалено столько, что кузов КамАЗа хватит загрузить с горкой.

Но главный вопрос - опиловка деревьев на городской земле, его жители Ленина, 43, адресуют управлению ЖКХ. Людей интересует, когда же состоится такое важное событие, как обрезка аварийных тополей и кленов.