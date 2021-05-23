Жительница Веселовки опасается трагедии из-за аварийных деревьев

23.05.2021 | 16:25

Трагедии можно избежать, но для этого необходимо убрать деревья, говорит жительница улицы Пермской в Веселовке.

Частный сектор пока остается без внимания коммунальщиков. По мнению пензячки, нужно не просто удалить отдельные ветки, а заменить зеленые насаждения.

«Не то что опиловка, а прямо спил деревьев. Потому что деревья очень старые, очень. Если они упадут на электрические провода, то будет катастрофа. Они были посажены лет 50 назад, когда дети здесь еще были маленькие, а сейчас уже они пенсионеры все», - высказалась Маргарита Николаевна.

Она обращалась к чиновникам, работающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства, только те, по ее мнению, отнеслись к просьбе по-канцелярски холодно.

«В ЖКХ нам дали бумагу, что в октябре будет опил деревьев, но ничего не произошло. Пока я не вызвала электрические сети, которые отпилили и повесили - все. Столбы ставили, отпилили и свалили. А кто убирать будет? Жечь нельзя, здесь рядом дома. Вот так и живем», - посетовала Маргарита Николаевна.

Получается, что самому спилить опасные деревья нельзя, за это положен штраф. Остается нанимать бригаду, раз есть разрешение на удаление старых великанов. Но это дорого для пенсионерки. А вот для городского бюджета - сущие копейки, ведь деревьев на Пермской не так уж и много.

«Четыре-пять. И все», - уточнила Маргарита Николаевна.

В 2020 году при сильном ветре часть деревьев сломались. К счастью, тогда провода выдержали.