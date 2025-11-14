В 2 микрорайонах Пензы 15 ноября планируются отключения света

В Пензе в пятницу, 14 ноября, планируются отключения света в Арбекове и в микрорайоне Автодром «Вираж».
С 8:30 до 15:30 без электроснабжения останутся:
- Арбеково-5 (2-я очередь), стр. 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261;
- Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр. 82, стр. 85;
- Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27, к/н 313, з/у 8;
- Кленовый пер., 3-6, 8-11; Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194;
- Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, стр. 27, 31, 31а, 33, 38, 40, стр. 42, 44, стр. 741, з/у 20; Радужный пр-д, 3-14, 17, 17а;
- Сиреневая/Радужная, 28/3;
- Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а , 31, 32, 34, 40, 42, 44, стр. 45, 46, 52, 52а, стр. 90, стр. 91, стр. 214, стр. 220.
- Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, з/у 14а; Рябиновый пер-к, 1, 2, 2а, 4, 8-11; Рябиновый пр-д, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях.
Новости по теме
- Стало известно об отключениях света в Пензе 14 ноября
- В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет
- 12 ноября планируются отключения света в 6 микрорайонах
- Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электричество
- Объявлены отключения света в Пензе 11 ноября
- Стало известно, где в Пензе 10 ноября не будет света
- 8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет
- 7 ноября в отдельных микрорайонах Пензы отключат свет
- 6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света
- Анонсированы отключения света в Пензе 5 ноября
Последние новости
- На шестерки для новогодних инсталляций потратят 644 тысячи
- Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
- Минэнерго подтвердило готовность объектов «Т Плюс» в Пензе к зиме
- В Пензе депутатам могут увеличить сумму на исполнение наказов
- В Городищенском районе закупили оборудование в женскую консультацию
- В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей
- Билайн запустил 4G-интернет в 23 селах и деревнях Пензенской области
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!