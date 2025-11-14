В 2 микрорайонах Пензы 15 ноября планируются отключения света

14.11.2025 | 10:08

В Пензе в пятницу, 14 ноября, планируются отключения света в Арбекове и в микрорайоне Автодром «Вираж».

С 8:30 до 15:30 без электроснабжения останутся:

- Арбеково-5 (2-я очередь), стр. 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261;

- Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр. 82, стр. 85;

- Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27, к/н 313, з/у 8;

- Кленовый пер., 3-6, 8-11; Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194;

- Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, стр. 27, 31, 31а, 33, 38, 40, стр. 42, 44, стр. 741, з/у 20; Радужный пр-д, 3-14, 17, 17а;

- Сиреневая/Радужная, 28/3;

- Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а , 31, 32, 34, 40, 42, 44, стр. 45, 46, 52, 52а, стр. 90, стр. 91, стр. 214, стр. 220.

- Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, з/у 14а; Рябиновый пер-к, 1, 2, 2а, 4, 8-11; Рябиновый пр-д, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.