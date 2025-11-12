В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет

12.11.2025 | 09:59

В Пензе в четверг, 13 ноября, планируются отключения света на Окружной, в Веселовке, на Шуисте и в Ахунах.

С 8:30 до 12:00 без электроснабжения останутся:

- ул. Кубанская, 1-4, 8, 10, 16-21, 22-36 (четные); ул. 2-я Кубанская, 3, 4, 4а, 6-9, 11, 12, 15/5, 17, 19, 23, 31; 1-й Кубанский пр-д, 3, 4, 6/13; ул. Липовская, 2-6, 6а, 8, 11-19 (нечетные), 23, 27, 36, 37, 39, 41; 1-й Липовский пр-д, 1, 2, 4, 6-10, 12, 15, 18; 2-й Липовский пр-д, 9, 9а; ул. Окружная, 53-79 (нечетные), 85, 101, 105; ул. Ставропольская, 19, 21; ул. Чебышева, 1-5, 7, 9, 10, 12-16, 18, 20-30, 33, 35, 37-50, 52-57, 59-67.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Дружбы, 13, 15; ул. Медицинская, 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8. Здесь же намечено повторное отключение с 13:00 до 16:30.

- ул. Ботаническая, 1, 5, 5Б, 5в, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 38, 40, 42; ул. Грибоедова, 4-14 (четные).

С 9:00 до 16:30:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65; ул. Балашовская, 8, 9, 10; ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные); 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20; ул. Вологодская, 1а; ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; ул. 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31; ул. Окружная, 37, 39, 41, 51; ул. Орловская, 7а, 7Б, 7/5, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51; 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12; ул. Ставропольская, 1-5, 7; 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5; ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30; ул. Чебышева, 24а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.