Из жизни

На проспекте Победы образовалась куча растительного мусора

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Из всего можно извлечь пользу, даже из высохших веток. На проспекте Победы женщина нарезала колышки для подпорок - будет рассаживать цветы на клумбах. Автовладельцы напилили из стволов ограждения для парковочных мест. Размер свалки близ дома № 20 таким образом немного уменьшился.

Больше никому ничего из кучи не пригодилось. Сжечь ее нельзя – опасно и противопожарный режим запрещает, - а вывезти некому.

«Дети играют, и здесь такой бардак», - отметил местный житель.

Территория не придомовая, земля муниципальная. Администрация района недосмотрела за благоустройством. Гостья из другого региона ничуть не удивлена.

«У вас еще более-менее порядок, а у нас в Ивановской области - вообще... Все одинаково везде», - пояснила она.

В сотне метров от широкого проспекта словно другой мир открывается - неприглядный.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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