Сточные воды заполнили подвал двухэтажки на Депутатской

18.05.2021 | 20:52

Года два-три осталось дотерпеть до переселения обитателям дома на Депутатской, 8. Но это будет самое сложное время: канализационная система скоро окончательно выйдет из строя.

«Все у нас плывет, постоянно катавасия такая. Уже скоро пойдет сюда, все мокро», - пожаловалась жительница дома Надежда.

В подземном помещении только трубы проложены, кладовки не предусмотрены. В квартирах под полом плещется вода. Подобное жители видят регулярно.

«Они приедут, откачают, вроде уйдет - и опять следом. В прошлом году это было и сейчас. С месяц уже», - сообщила жительница дома Нина Максимовна.

В таких бараках люди не должны были жить почти 60 лет - их строили как временные, трубы не обновляли. Сроки пребывания в двухэтажке все же подходят к концу, но непонятно, как дотянуть до новоселья, если под полом постоянно находятся сточные воды, доски догнивают, жидкость из подвала вот-вот зальет ступени в подъездах.