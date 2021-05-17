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Из жизни

Контейнерную площадку на улице Бородина превратили в свалку

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Контейнерная площадка за домом № 25 на улице Бородина превратилась в свалку. Забор изуродован, рядом с осени лежат кучи веток. Бумаги и пакеты разбросаны на расстоянии метров 50. «Срамота», говорят одни местные жители. «Это еще с чем сравнивать!» - возражают другие.

«Что делать? Господи, у нас ведь все так! Главное, мусорка вроде наша, наш угол, а несут все. Частники, машины приезжают груженые и вываливают», - пожаловалась пензячка Наталья Дмитриевна.

Раз коммунальщики не могут навести порядок, инициативу в свои руки взяли местные бабушки.

«Сколько мы пытались, шумели. Запишем - ну уедут, а потом опять приедут. Безобразие, конечно», - отметила пенсионерка.

Не помогла даже мусорная реформа, говорят жители из дома напротив. Есть единственное положительное изменение.

«Мусорка стала забирать все в шесть утра. А то в два часа ночи приедет, настучит, наорет... Уехала, а мы все сидим и ждем утра», - рассказала Раиса Алексеевна.

Теперь же покой жителей никто не тревожит.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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