Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|22:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

На улице Крупской местные жители устроили свалку на пустыре

Печать

Некоторым закон не писан, и объявления для таких граждан размешать смысла нет. Не внемлют люди сказанному и напечатанному не верят. Контейнерную площадку с улицы Крупской перенесли на Фрунзе, а мусор народ все равно носит на прежнее место.

«Кто сюда скидывает?» - задался вопросом прохожий.

Когда-то на улицах Гагарина и Фрунзе стояли жилые здания, для них была обустроена контейнерная площадка рядом с № 3 на Крупской. Дома расселили, на большой территории кипит стройка, но явно не рабочие свозят сюда мешки.

«Кто живет в частных домах, с дач едут. У нас угол Леонова и Ударной, только вывезли, а вокруг знаете что? И вот из магазинов приносят коробки», - пожаловалась горожанка.

Мусорное место пустым не бывает. Нескоро люди привыкнут, что туда бросать отходы не стоит.

Новая точка ничуть не чище прежней. Ее обустроили рядом с домом на Шмидта, 5. Местные против.

«Под окнами - вот это нам мало? Целый букет! Так жить можно?» - возмутилась прохожая.

Журналисты «Службы 11» предполагают, что подобные пейзажи еще долго будут красоваться на улице Фрунзе и на месте уже не существующей контейнерной площадки на Крупской. Точнее, до тех пор, пока не завершится стройка, а это процесс небыстрый.

В недалеком прошлом, когда здесь еще стояли советские двух- и трехэтажки, точно так же все вокруг было завалено мусором, несмотря на наличие баков для бытовых отходов.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильенва
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте