На улице Крупской местные жители устроили свалку на пустыре

13.05.2021 | 21:01

Некоторым закон не писан, и объявления для таких граждан размешать смысла нет. Не внемлют люди сказанному и напечатанному не верят. Контейнерную площадку с улицы Крупской перенесли на Фрунзе, а мусор народ все равно носит на прежнее место.

«Кто сюда скидывает?» - задался вопросом прохожий.

Когда-то на улицах Гагарина и Фрунзе стояли жилые здания, для них была обустроена контейнерная площадка рядом с № 3 на Крупской. Дома расселили, на большой территории кипит стройка, но явно не рабочие свозят сюда мешки.

«Кто живет в частных домах, с дач едут. У нас угол Леонова и Ударной, только вывезли, а вокруг знаете что? И вот из магазинов приносят коробки», - пожаловалась горожанка.

Мусорное место пустым не бывает. Нескоро люди привыкнут, что туда бросать отходы не стоит.

Новая точка ничуть не чище прежней. Ее обустроили рядом с домом на Шмидта, 5. Местные против.

«Под окнами - вот это нам мало? Целый букет! Так жить можно?» - возмутилась прохожая.

Журналисты «Службы 11» предполагают, что подобные пейзажи еще долго будут красоваться на улице Фрунзе и на месте уже не существующей контейнерной площадки на Крупской. Точнее, до тех пор, пока не завершится стройка, а это процесс небыстрый.

В недалеком прошлом, когда здесь еще стояли советские двух- и трехэтажки, точно так же все вокруг было завалено мусором, несмотря на наличие баков для бытовых отходов.