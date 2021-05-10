В Старой Суре рядом с улицей Бумажников плавают отходы

10.05.2021 | 21:04

Берега Старой Суры замусорены, пластиковые бутылки, пакеты в воде не тонут. Контейнерная площадка на улице Бумажников - один из источников загрязнения. Сильный ветер разбросал хлам по убранной округе.

Не так уж хорошо она выглядела после субботника, но все же глаз радовала.

«Ну понятное дело, конечно, раздражает. Но сейчас почище, чем раньше было», - отмечала местная жительница.

У теплопункта рядом с контейнерной площадкой как будто и совсем не прибирали. Груды веток, бытовые отходы навалены кучами. Ветер снова все разворошит.

«Площадку убирают, но мусор свозится работниками фабрики и бросается здесь. А так убирают каждый день, машина приезжает», - рассказал мужчина.

Одни тратят время, наводя порядок, другие портят картину. Рабочие теплопункта могли бы расчистить подходы к строению и вывезти мешки, пакеты, пожалев как усилия людей, собравших мусор с улицы Бумажников, так и Старую Суру.