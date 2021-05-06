Из жизни

Остановка без крыши на улице Ладожской нуждается в ремонте

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Остановочный павильон, упавший из-за ураганного ветра 21 апреля, подняли и укрепили, а вот сломанную крышу до сих пор так и не восстановили. Конструкция, требующая внимания, находится напротив дома № 160 на улице Ладожской.

Женщина, несмотря на очевидное неудобство, не стала сильно ругать коммунальные службы. Говорит, ко всему привыкла. Бездействие ее не удивляет.

«Ну а что сделаешь, раз хозяина нет? Был бы хозяин - сделал. Без зонтика промокнешь», - отметила она.

Остановка нуждается в капитальном ремонте или даже замене. Ведь проблема - не только в крыше: стенки собраны из того, что попалось под руку.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

остановка без крыши..... весь город без крыши..в тюрьме крыша хорошая..

Гость||

Не надо ничего делать. Эта остановка должна остаться такой, как памятник,символизирующий отношение власти к людям. Как дом Павлова пусть стоит. Как конь дырявый на центральной площади.

Из самых дерьмовых материалов, по самому идиотскому проекту, за самою нескромную сумму в 600 т.р. Это символ откатов, воровства и кумовства в пензенской области.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дaвaлoк сeти, там мopе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

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