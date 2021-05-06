Остановка без крыши на улице Ладожской нуждается в ремонте

06.05.2021 | 20:44

Остановочный павильон, упавший из-за ураганного ветра 21 апреля, подняли и укрепили, а вот сломанную крышу до сих пор так и не восстановили. Конструкция, требующая внимания, находится напротив дома № 160 на улице Ладожской.

Женщина, несмотря на очевидное неудобство, не стала сильно ругать коммунальные службы. Говорит, ко всему привыкла. Бездействие ее не удивляет.

«Ну а что сделаешь, раз хозяина нет? Был бы хозяин - сделал. Без зонтика промокнешь», - отметила она.

Остановка нуждается в капитальном ремонте или даже замене. Ведь проблема - не только в крыше: стенки собраны из того, что попалось под руку.