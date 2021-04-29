Брошенные здания на Ударной вызывают опасения местных жителей

29.04.2021 | 20:41

МУП уехал, а строения остались. Это беспокоит местную активистку, которая не раз видела, как горели брошенные здания коммунальной организации. Вызывает опасения небольшое расстояние: как бы огонь не перекинулся на жилой дом № 30 на Ударной. Мастера, дворники и слесари давно освободили подсобные помещения. Но сносить их никто не спешит.

«Годами ничего не убирается. Компании меняются одна за другой, и палец о палец - никто», - сообщила местная жительница Татьяна Иванова.

Территория во дворе привели в порядок добровольцы. Сил у пожилых на очистку пустыря перед бывшими зданиями МУПа нет.

«И мы, старики, мало того платим - еще и сами все грузим. Сейчас высохнет листва, ветер подует - и мы опять полны. Никто это не убирает, все летит к нам. Мы выходим, нам по восьмому десятку, убираем. А где дворники? Они: пять домов! А ты сегодня один убери, полчаса поработай, завтра - другой», - отметила женщина.

Если теперь весь мусор как на ладони, то скоро картина изменится.

«Пройдет месяц, бурьян будет выше крыши, домов не видать будет. И в этом бурьяне будет как на городской свалке, все несут сюда», - пожаловалась Татьяна Иванова.

Летом 2015 года жители соседних домов просили снести заброшенные строения. Но было непонятно, кто их хозяин, ведь МУП обанкротился.

«Теперь трава эта закрывает окна первого этажа. А к концу лета - до крыши», - возмутилась горожанка.

Периодически удается добиться того, что зелень косят. Но вскоре она вырастает вновь. На архивных кадрах виден забор, который потом украли.