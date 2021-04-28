В двухэтажке на Глазунова с января не могут закончить капремонт

28.04.2021 | 19:58

Обещание не сдержал, говорит жительница дома № 18 на улице Глазунова о представителе подрядной организации, выигравшей торги на право проведения капитального ремонта. Рабочие должны были заменить кровлю.

«Это закончилось ничем, а началось в январе. В январе нам всю крышу сняли, мы месяца два без крыши были. Снега были, и все таяло, текло нам в квартиры. Сейчас досок они набили, и все», - пожаловалась жительница дома Людмила Владимировна.

Эту историю журналисты «Службы 11» уже рассказывали две недели назад. Тогда представитель подрядчика по телефону оправдался: бездействует не по злому умыслу.

«Перед Новым годом была одна цена на металл, сейчас она выросла примерно в два раза. Искали надежного поставщика, который мог обеспечить технические условия данной крыши, металл, чтобы все соответствовало проекту. Произошла маленькая задержка по поставкам, но дом на контроле, металл туда везется. Дня через два мы начнем уже монтировать», - пояснил он.

Но прошло полмесяца - и ничего. Теперь Людмила Владимировна с завистью смотрит на соседнюю двухэтажку. Той досталась другая бригада.

«Две недели назад его закончили делать. Он двухподъездный, его за три недели сделали», - рассказала женщина.

А здесь растут пятна - как в подъезде, так и в квартирах. Под окнами Людмилы Владимировны стоит строительная кабина, но внутри никого нет, на двери - замок. Стропила валяются там же под дождем, и снятый с крыши старый шифер брошен за зданием.