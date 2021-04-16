Жители двухэтажки на Глазунова пожаловались на долгий капремонт

16.04.2021 | 21:10

Примерно за месяц умудрились отремонтировать капитально крышу на Рахманинова, 18а, - так говорят жители дома на Глазунова, 18. Они с завистью следили за работой специалистов, потому что в их двухэтажке капремонт стартовал зимой и так и не закончился.

«Расковыряли всю крышу и начали только доски бить в марте. А так метели, дожди были - все туда, и у нас потолки все протекли. Света у меня в двух комнатах не было, потом я электрика вызвала, пришли, сделали свет», - рассказала Людмила Владимировна.

С неполадками внутри жилья обитатели кое-как справились. Не могут дождаться окончания работ, боясь, что начнутся весенние ливни - они бывают обильными. Раздражает грязь и мусор вокруг. Субботник провести не могут, а ведь привыкли убираться у своего дома.

Представитель подрядной организации прокомментировал создавшуюся проблему.

«Перед Новым годом цена была одна на металл, сейчас она выросла примерно в два раза. Искали надежного поставщика, который мог обеспечить технические условия данной крыши, металла, чтобы все соответствовало проекту. Произошла маленькая задержка по поставкам, но дом на контроле, металл туда везется. Дня через два мы начнем уже монтировать», - пояснил он.

Постараются закончить в короткие сроки, но субботник населению придется отложить до мая. Ведь пока рабочие завершат ремонт и вывезут строительный мусор, пройдет еще пара недель.