Пензячка пожаловалась на состояние сквера на улице Дружбы

Пензячка Татьяна Васильевна провела обзорную экскурсию по улице Дружбы. Она осмотрела дорогу между сквером и домами по нечетной стороне.
«Я бы давно сама убрала, но у меня и ноги, и руки... С осени все это! Раньше газон был, красота, а сейчас?» - отметила Татьяна Васильевна.
Она продолжает: глаза бы не глядели на дорогу, полосу у теплотрассы - асфальтированную, но густо поросшую травой и кустарником.
«Это же ужас! Невозможно жить. Я живу 61 год тут», - сообщила пенсионерка.
За сквером ухаживает МУП «Зеленое хозяйство». Зона отдыха расчищена, аллея у четырехэтажек подметена, придомовую территорию привели в порядок дворники управляющей компании.
Кто все-таки отвечает за состояние дороги и прилегающих к ней участков, непонятно, но и бесхозными они не могут быть.
Местные надеются, что если скверу повезет и он победит в конкурсе по благоустройству территорий, то все вокруг приведут в порядок.
«Главное - дороги. Когда приезжало руководство, они смотрели, но опять - на голосование. А кто будет голосовать?» - рассказала местная жительница Валентина Егоровна.
Татьяна Васильевна тем временем, невзирая на страдания, сама начала выдергивать бурьян - хочет сделать клумбу.
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Кто в доме не убирается, тот в доме не хозяин?) Рио рио ау