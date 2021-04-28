Из жизни

Пензячка пожаловалась на состояние сквера на улице Дружбы

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Пензячка Татьяна Васильевна провела обзорную экскурсию по улице Дружбы. Она осмотрела дорогу между сквером и домами по нечетной стороне.

«Я бы давно сама убрала, но у меня и ноги, и руки... С осени все это! Раньше газон был, красота, а сейчас?» - отметила Татьяна Васильевна.

Она продолжает: глаза бы не глядели на дорогу, полосу у теплотрассы - асфальтированную, но густо поросшую травой и кустарником.

«Это же ужас! Невозможно жить. Я живу 61 год тут», - сообщила пенсионерка.

За сквером ухаживает МУП «Зеленое хозяйство». Зона отдыха расчищена, аллея у четырехэтажек подметена, придомовую территорию привели в порядок дворники управляющей компании.

Кто все-таки отвечает за состояние дороги и прилегающих к ней участков, непонятно, но и бесхозными они не могут быть.

Местные надеются, что если скверу повезет и он победит в конкурсе по благоустройству территорий, то все вокруг приведут в порядок.

«Главное - дороги. Когда приезжало руководство, они смотрели, но опять - на голосование. А кто будет голосовать?» - рассказала местная жительница Валентина Егоровна.

Татьяна Васильевна тем временем, невзирая на страдания, сама начала выдергивать бурьян - хочет сделать клумбу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Кто в доме не убирается, тот в доме не хозяин?) Рио рио ау

Гость||

Это там золотой Ленин?

Гость||

Зря пожаловалась теперь там не будет сквера ,а будет каменный плац с отдельно стоячими изуродованными деревьями.

Имя: Гость
Комментарий:

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