Пензячка пожаловалась на состояние сквера на улице Дружбы

28.04.2021 | 20:47

Пензячка Татьяна Васильевна провела обзорную экскурсию по улице Дружбы. Она осмотрела дорогу между сквером и домами по нечетной стороне.

«Я бы давно сама убрала, но у меня и ноги, и руки... С осени все это! Раньше газон был, красота, а сейчас?» - отметила Татьяна Васильевна.

Она продолжает: глаза бы не глядели на дорогу, полосу у теплотрассы - асфальтированную, но густо поросшую травой и кустарником.

«Это же ужас! Невозможно жить. Я живу 61 год тут», - сообщила пенсионерка.

За сквером ухаживает МУП «Зеленое хозяйство». Зона отдыха расчищена, аллея у четырехэтажек подметена, придомовую территорию привели в порядок дворники управляющей компании.

Кто все-таки отвечает за состояние дороги и прилегающих к ней участков, непонятно, но и бесхозными они не могут быть.

Местные надеются, что если скверу повезет и он победит в конкурсе по благоустройству территорий, то все вокруг приведут в порядок.

«Главное - дороги. Когда приезжало руководство, они смотрели, но опять - на голосование. А кто будет голосовать?» - рассказала местная жительница Валентина Егоровна.

Татьяна Васильевна тем временем, невзирая на страдания, сама начала выдергивать бурьян - хочет сделать клумбу.